Дамаск, 1 декабря, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии решительно отражают атаку боевиков и планируют в ближайшее время перейти в контрнаступление для освобождения всех территорий. Об этом говорится в заявлении командования сирийских войск.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Процесс отражения террористического нападения идёт успешно и решительно. Вскоре состоится переход в контрнаступление для возвращения под контроль всех районов и освобождения их от скверны терроризма», — заверило командование ВС Сирии.

По информации Минобороны Сирии, десятки военных погибли в ходе боевых действий в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат.

Как сообщало ИА Регнум, Сирия способна победить террористов с помощью друзей и союзников, заявил президент страны Башар Асад в беседе с с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 30 ноября.

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