Москва, 1 декабря, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Страны Запада играют в грязную игру в Сирии и на Украине, поставляя им оружие. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в Telegram-канале.

ИА Регнум Карин Кнайсль

«Украина — это одно большое поле боя. Поток оружия, наркотиков, денег и наёмников курсирует туда-сюда по Западной Азии и за её пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — написала политик.

Карин Кнайсль процитировала слова одного из своих друзей в Сирии, который называет боевиков-террористов с оборудованием, формой и подготовкой «тёмной силой», признавая, что это международно поддерживаемые и обученные силы, а не какие-то бородатые мужчины с AK-47. И у них, по мнению бывшего австрийского дипломата, никогда не было проблем с банковскими счетами в ЕС.

По её словам, террористы, которых западные СМИ и правительства обычно называют «умеренными повстанцами», уже направляются на юг к Хаме. Там проживает множество меньшинств Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, радикалы в Сирии сообщили о продвижении в соседней с Алеппо провинции Идлиб. Командование «Аль-Фатх аль-Мубин» подтвердило, что повстанцы, в том числе террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили 25 поселений в южной и восточной части Идлиба общей площадью примерно 388 кв. км. Боевиками захвачен также крупный город Маарат-ан-Нуман. Это означает фактически взятие под контроль всей провинции Идлиб.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» 30 ноября захватили 40% западных районов Алеппо. Позже на окраинах Алеппо наступило «осторожное затишье». Это произошло после того, как боевики вошли в западные кварталы города и сирийские военные самолёты нанесли по ним удар.

Граждане России не пострадали в ходе активизации вооружённого противостояния между сирийскими правительственными войсками и боевиками-повстанцами, заверили в посольстве РФ в Сирии.