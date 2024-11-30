Тегеран, 1 декабря, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами подтвердил гибель начальника корпуса иранских военных советников в Сирии генерал-майора Киюмарса Пурхашеми в результате атаки террористов на севере арабской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт в Сирии

Салами заявил, что сионистский режим «потерпел стратегическое поражение в секторе Газа и Ливане и не смог достичь своей дьявольской цели».

«Террористы-такфиристы под контролем и руководством потерпевших поражение в Газе и Южном Ливане осуществили жестокие атаки на Сирию. Армия и ополчение страны дали им достойный отпор. Одним из преступлений сионистских террористов стало убийство генерал-майора Пурхашеми», — цитирует командующего пресс-служба КСИР.

Хосейн Салами возложил ответственность за активизацию боевиков на Израиль.

Предполагается, что Пурхашеми погиб в Алеппо.

Как передавало ИА Регнум, радикалы в Сирии сообщили о продвижении в соседней с Алеппо провинции Идлиб. Командование «Аль-Фатх аль-Мубин» подтвердило, что повстанцы, в том числе террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили 25 поселений в южной и восточной части Идлиба общей площадью примерно 388 кв. км. Боевики взяли под контроль всю провинцию Идлиб.

По данным командования ВС Сирии, в рядах атаковавших сирийские провинции Алеппо и Идлиб боевиков зафиксировано множество иностранных наёмников. 27 ноября группировки вооружённых сирийских боевиков начали крупное наступление на позиции правительственных войск Сирии у Алеппо.