Амстердам, 30 ноября, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Послы Грузии в Нидерландах, США, Италии и Болгарии 30 ноября заявили, что покидают свои посты, так как не приемлют насилие на акциях протеста со стороны полиции и решения республики отложить переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщил телеканал «Формула», а также дипмиссии.

Global Look Press/Jay Kogler/Keystone Press Agency

Посол Грузии в США Давид Залкалиани принял решение оставить пост из-за отложенных переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз.

Об уходе со своих постов информировали грузинские послы в Болгарии и Нидерландах Отар Бердзенишвили и Давид Соломония, а также исполняющий обязанности посла в Италии Ираклий Векуа.

Как сообщало ИА Регнум, антиправительственные митинги у здания парламента в Тбилиси свидетельствуют о том, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти, говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) республики.

В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

В МВД Грузии заявили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию».

26 ноября парламент Грузии назначил очередные выборы президента страны на 14 декабря, а церемонию его инаугурации — на 29 декабря. На следующий день правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом от неё выступит бывший футболист Михаил Кавелашвили.