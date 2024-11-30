Таллин, 30 ноября, 2024, 23:21 — ИА Регнум. Корабли военно-морской группы НАТО, включая британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский, прибыли в столицу Эстонии город Таллин. Об этом 30 ноября сообщает телерадиокомпания ERR.

U. S. Navy

Уточняется, что шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли с визитом в Таллин 29 и 30 ноября. Первым ошвартовался в пятницу в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke. Утром в субботу прибыли ещё пять кораблей: флагман группы, норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison.

Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк назвал прибывшую корабельную группу «главным ударным кулаком» морских сил альянса. Вярк пояснил, что присутствие кораблей НАТО в водах Эстонии связано с «региональными оборонительными планами военного альянса».

Кроме того, запланировано участие патрульного корабля FS Commandant Blaisот в учениях сил обороны Эстонии и её союзников «Молния» (Pikne), они начнутся уже 2 декабря.

Отмечается, что в последний раз корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО прибывали в Эстонию в апреле 2023 года на совместные учения с ВМС Эстонии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что страны НАТО с 10 сентября начали серию учений у границ с Россией, которые будут продолжаться до конца осени. Всего будет проведено 12 учений по всей протяжённости восточного фланга альянса.

Военный эксперт Александр Степанов 28 октября назвал артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 подготовкой к войне с Россией. По его словам, в этих манёврах значима роль США, потому что таким образом Пентагон наращивает управляемость своих европейских сателлитов и создаёт единый слаженный ударный контур.