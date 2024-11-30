Вашингтон, 30 ноября, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Вашингтон приостановил стратегическое партнёрство с Тбилиси на фоне решения властей Грузии заморозить рассмотрение вопроса о начале переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом Госдепартамент США сообщил 30 ноября.

РИА Новости

В заявлении ведомства отмечается, что действия правительства Грузии, направленные против демократии, поставили под угрозу основы стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами.

«Партнёрство было построено на общих ценностях: демократии, верховенстве закона, гражданском обществе, уважении прав человека и основных свобод, а также на борьбе с коррупцией. В связи с этим США вынуждены были приостановить действие механизма партнёрства», — поясняется в заявлении Госдепа.

Власти США выразили сожаление в связи с решением Грузии отложить вопрос о вступлении в Европейский союз и осуждают чрезмерное применение силы полицией Грузии во время протестов против этого решения.

Как сообщало ИА Регнум, антиправительственные митинги у здания парламента в Тбилиси свидетельствуют о том, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти, говорится в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) республики.

СГБ также призвало участников акций протеста проявлять осторожность и не поддаваться на провокации.

В ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу.

В МВД Грузии сообщили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки закона — митингующие громили всё на своём пути, нанося вред городской инфраструктуре. Полицейские были вынуждены применить спецсредства для того, чтобы «разрядить ситуацию».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в Тбилиси, поблагодарил полицию за защиту конституционного строя. Он подчеркнул, что акция оппозиции не была мирной, её участники в том числе бросали в полицию фейерверки, а также пытались сломать ограждения возле парламента, чтобы попасть внутрь.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение срока мандата.