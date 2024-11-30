Вашингтон, 30 ноября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Американский журнал Newsweek смоделировал последствия ядерного удара Соединённых Штатов по Москве, Пхеньяну и Пекину. Свои предположения СМИ построило на основе данных сервиса NukeMap.

ИА Регнум

Отмечается, что расчёт сделан для удара крупнейшей из арсенала американских военных термоядерной авиабомбой В83, свободнопадающей с зарядом переменной мощности. Она была разработана ещё в 1970-х годах.

По прогнозам издания, последствия ядерного удара по Москве приведут к жертвам 1,4 млн человек, 3,7 млн — пострадают. В Пхеньяне погибнут 1,3 млн жителей, ещё 1,1 млн получат ранения, в Пекине ядерный удар станет концом для 1,5 млн человек, чуть более 3 млн будут в числе пострадавших.

По данным издания, после взрыва бомбы B83 возникнет огненный шар на площади 4,1 кв. км. На территории площадью 175,34 кв. км будут уничтожены здания, всё будет гореть. Люди на площади 546,5 кв. км вокруг эпицентра падения бомбы получат ожоги третьей степени.

Максимальная мощность бомбы — 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. По информации СМИ, авиабомбу B83 приняли на вооружение в 1983 году, в 2022 году Минобороны США вывело её из эксплуатации.

Как сообщало ИА Регнум, мировому сообществу следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии и не упрощать их, называя угрозой, заявил 30 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что в ходе конфликта на Украине уже применили все виды вооружений, которые допускается использовать, но это не привело к урегулированию кризиса. Если не добиться мира, то боевые действия выйдут из-под контроля.

Путин 28 ноября, комментируя призывы на Западе передать Украине ядерное оружие, заявил, что Россия не допустит этого. Москва готова применить все виды оружия, которыми обладает, подчеркнул он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 ноября, комментируя удары западным дальнобойным вооружением по российской территории, отметил, что любое терпение закончится, если его постоянно испытывать. Он также процитировал поговорку «Русский мужик долго запрягает…».

Вопрос возобновления Россией ядерных испытаний актуален на фоне эскалационного курса США, ситуация остаётся сложной, пояснил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.