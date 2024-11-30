Алеппо, Сирия, 30 ноября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Радикалы в Сирии сообщили о продвижении в соседней с Алеппо провинции Идлиб. Командование «Аль-Фатх аль-Мубин» подтвердило, что повстанцы, в том числе террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили 25 поселений в южной и восточной части Идлиба, общей площадью примерно в 388 кв. км. Подробности сообщило агентство Reuters.

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Отмечается, что боевиками захвачен также крупный город Маарат-ан-Нуман. Это означает фактически взятие под контроль всей провинции Идлиб.

Боевики после ожесточенных столкновений с правительственными силами также взяли под контроль военный аэродром Абу аль-Духур в восточной части Идлиба. Авиабаза считается оплотом сил сирийского правительства. Были также захвачены военная техника и склады с оружием.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые группировки сирийских боевиков 27 ноября начали наступление на позиции Сирийской арабской армии в районе Алеппо (САР, правительственные войска). САР 29 ноября перешла в контрнаступление. Турецкое агентство Anadolu 29 ноября информировало, что в Алеппо идут бои. Боевики с запада зашли в несколько районов города. Командование САР подтвердило переброску подкрепления в Алеппо и провинцию Идлиб.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» 30 ноября захватили 40% западных районов Алеппо. Позже на окраинах Алеппо наступило «осторожное затишье». Это произошло после того, как боевики вошли в западные кварталы города и сирийские военные самолёты нанесли по ним удар.

Граждане России не пострадали в ходе активизации вооружённого противостояния между сирийскими правительственными войсками и боевиками-повстанцами, заверили в посольстве РФ в Сирии.