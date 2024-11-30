Вашингтон, 30 ноября, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» даже в неядерном исполнении может грозить катастрофическими последствиями для Европы. Об этом 30 ноября написала газета The Washington Post.

Минобороны России

По мнению издания, применение «Орешника» Вооружёнными силами РФ послужило для Запада «мощным сигналом» о решимости российского руководства одержать верх на Украине.

Газета привела мнение аналитиков, по словам которых «Орешник» представляет прямую угрозу «потенциально катастрофических последствий для Европы даже в неядерном исполнении».

«Орешник», вероятно, способен доставить в Европу шесть ядерных боеголовок в течение 15–20 минут, и в силу скорости и траектории его полёта перехватить его было бы крайне сложно», — сказал эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Декер Эвелет.

По его словам, применение нескольких ракет «Орешник» в конвенциональном исполнении грозит уничтожением большого количества баз ВВС и других военных объектов в Европе.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западу нужно серьёзно отнестись к запуску Россией баллистической ракеты «Орешник» и не воспринимать это как просто уловку президента России Владимира Путина. По его словам, демонстрация российской баллистической ракеты вынудила западных политиков задуматься. Он также выразил надежду на то, что впредь Западная Европа будет предусмотрительнее.

21 ноября ВС РФ в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провели испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин заявил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе в зоне боевых действий.

Говоря о характеристиках нового снаряда, Путин отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью около 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам главы государства, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Он уточнил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить ещё на 25–30%.