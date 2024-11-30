Москва, 30 ноября, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Сотрудники полиции провели рейд на вечеринке для подростков от 14 лет и старше, которую устроил московский ночной клуб Contact. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

Александр Демьянчук/ТАСС

Очевидцы рассказали журналистам, что одного из несовершеннолетних задержали. Он разбил бутылку со спиртным, когда увидел правоохранителей.

Сообщается, что среди посетителей вечеринки есть и дети, которым меньше 14 лет. Они платят охранникам, чтобы те пропустили подростков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября правоохранители провели рейды в ряде московских ночных клубов. Полиция искала запрещённые вещества и выявляла тех, кто был в состоянии наркотического опьянения. Силовики задержали несколько десятков человек.

При этом столичный клуб Inferno, в котором также провели ночную проверку, закрылся. Со здания сняли вывески, двери заведения опечатали.

30 ноября также был рейд полиции на концерте певца Mayot (Артём Никитин) в Санкт-Петербурге. Правоохранители проверяли посетителей на наличие у них запрещённых веществ.