Ростов-на-Дону, 30 ноября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

VK/ФК «Ростов»

В составе «Ростова» дубль оформил защитник Максим Осипенко, отличившийся на 32-й и 65-й минутах.

Ещё по голу забили полузащитник Родриго Саравия на 60-й минуте и нападающий Николай Комличенко, реализовавший пенальти на 72-й.

«Пари НН» с 49-й минуты играл в меньшинстве. С поля был удалён уругвайский форвард Хуан Босельи.

На сегодняшний день «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 23 очка после 17 матчей. «Пари НН» идёт на 10-м месте с 16 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином в матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2. «Армейцы» смогли уйти от поражения на 96-й минуте благодаря голу защитника Матвея Лукина.

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Оренбургом» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар на 60-й минуте.