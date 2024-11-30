Берлин, 30 ноября, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Германии нельзя рисковать своей безопасностью и играть в «русскую рулетку», выдвигая ультиматумы России. Об этом 30 ноября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в первой предвыборной речи перед досрочными выборами в бундестаг.

Он прокомментировал заявление конкурента, выдвинутого Христианско-демократическим союзом, Фридриха Мерца, пообещавшего в случае победы передать Украине немецкие крылатые ракеты Taurus для ударов по территории РФ, если Москва не выполнит условия Берлина по урегулированию конфликта.

«Я могу только сказать — осторожно! Нельзя играть в «русскую рулетку» с безопасностью Германии», — процитировал Шольца журнал Spiegel.

Канцлер добавил, что выступает за дальнейшую поддержку Украины, но таким образом, чтобы ФРГ не стала участником конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что передача ракет Taurus не поможет Украине изменить ситуацию на фронте. Он также призвал к диалогу с Россией для урегулирования конфликта.

Министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек 7 ноября сообщил о распаде коалиционного правительства. Это произошло из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера из Свободной демократической партии согласовать повышение расходов из госбюджета на 2025 год для помощи Украине.

Пресс-служба президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера 13 ноября сообщила о его одобрении 23 февраля 2025 года в качестве даты проведения досрочных выборов в парламент, если бундестаг вынесет правительству Шольца вотум недоверия. Заседание по этому вопросу назначили на 16 декабря.