Хельсинки, 30 ноября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Финские правозащитники 30 ноября провели в центре Хельсинки акцию в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщил общественный вещатель Финляндии Yle.

IMAGO/Minna Raitavuo/ТАСС

Отмечается, что в демонстрации участвовали организации «Свободное движение», ассоциация поддержки лиц, нуждающихся в убежище, местное отделение Amnesty International и We see you Finland. Они призвали правительство открыть КПП на востоке страны.

Правозащитники также осудили заявления членов кабмина об угрозах безопасности из-за наплыва беженцев. Активисты против криминализации иностранцев, нуждающихся в убежище, говорится в материале «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanteriliitto) в Финляндии объявило, что 15 декабря выведет сторонников на митинги за открытие границы с Россией. Акцию планируют провести в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти. Общественники отмечают, что закрытие восточной границы негативно отразилось на финской экономике.

Финляндия закрыла все КПП на границе с РФ 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу.

В июле в Финляндии приняли закон, который позволяет выдворять из страны беженцев на границе с Россией, были введены условия, когда мигрантам можно отказывать в убежище. Тем не менее восточная граница республики до сих пор остаётся закрытой.