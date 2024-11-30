Москва, 30 ноября, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Материнский капитал в 2025 году в результате индексации на 7,3% вырастет до 676 398 рублей на первого ребёнка. Об этом говорится в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, подписанного 30 ноября президентом РФ Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2026 году планируется увеличить маткапитал на 4,5% — до 706 836 рублей. В 2027 году предусмотрено его повышение на 4% — до 735 109 рублей. Сумма рассчитана для семей, в которых хотя бы один ребенок родился начиная с 1 января 2020 года либо если все дети родились до 2020 года.

Если второй или последующий ребёнок родился с 1 января 2020 года и семья ещё не получила маткапитал, выплата в следующем году составит 893 835 рублей, в 2026 году — 934 058 рублей, а в 2027 году — 971 420 рублей.

Для семей, которые уже получили материнский капитал за рождение первого ребёнка, доплата за второго будет составлять в 2025 году 217 тыс. рублей. Индексацию выплат проводят с 1 февраля.

Закон опубликовали 30 ноября на официальном портале правовой информации.

Как передавало ИА Регнум, Путин в сентябре заявил, что рождение детей должно стать модным в России. Он призвал заботиться о народонаселении страны, повышать рождаемость и создавать условия для больших семей.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что коэффициент рождаемости в России очень низкий — 1,4, это угрожает будущему государства. Он отметил, что в самой большой стране мира жителей становится всё меньше и нужно улучшать демографическую ситуацию.