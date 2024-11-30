Москва, 30 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Документ опубликован 30 ноября на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о безнадзорных животных. Документом ввели запрет на самовыгул кошек и собак. В соответствии с поправкой свободно выгуливать домашних питомцев можно только в специально отведённых местах. Вне таких мест хозяева обязаны контролировать перемещение своего любимца. Также животное должно находиться под контролем владельца на проезжей части, во дворах, в лифтах, на детских площадках и в иных местах.

27 июля комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными, предложив наделить владельцев домашних животных дополнительными обязательствами по разведению, содержанию и маркировке животных. В частности, к требованиям предложили отнести обязательную регистрацию заводчиков животных, вакцинацию питомцев и уплату налогов.