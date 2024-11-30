Киев, 30 ноября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Украинские предприниматели зарабатывают на «чёрном туризме», организуя для иностранцев поездки в зону боевых действий. Об этом 30 ноября сообщило швейцарское агентство Keystone-SDA.

Global Look Press/Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency

По данным агентства, в настоящее время предлагают подобные услуги не меньше десятка фирм. Одна из них за год продала 30 туров — по большей части европейцам и американцам. Поездки организуются преимущественно в Киев и Ирпень, а также в Харьков.

Агентство утверждает, что стоимость таких поездок составляет от 150 евро до 250 евро. Если туристы хотят «пощекотать себе нервы» и побывать непосредственно у линии боевого соприкосновения, за это нужно будет заплатить «несколько тысяч евро». В руководстве одной из фирм заявили, что часть средств от их продажи уходит на нужды ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в то время как иностранцы едут посмотреть на боевые действия и их последствия, сами украинцы, живущие в Европе, предпочитают делать вид, что «уезжают» домой, ради получения пособий. Подобное поведение вызывает отторжение у европейцев. Так, в июне Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии поддержал предложение запретить «туризм» украинских беженцев. Суть мошеннической схемы заключается в том, что граждане Украины получают материальную помощь на возвращение на родину, а потом приезжают обратно в Швейцарию.