Москва, 30 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Москва исходит из того, что все территориальные вопросы с Японией могут быть решены только на основе международно-правового оформления де-факто существующей государственной границы России, а Токио следует отказаться от враждебного курса. Об этом заявила в субботу, 30 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России

«Российская сторона неоднократно указывала ранее, [что] возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и её гражданам», — сказано в её заявлении.

Как передавало ИА Регнум, новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба 29 ноября сообщил, что хочет решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. Это заявление было сделано в ходе выступления перед парламентом с программной речью. При этом он подчёркивал, что правительство его страны продолжит усиленно продвигать антироссийские санкции и выступать за помощь Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на эти заявления напомнил, что процесс разработки мирного договора был свёрнут из-за действий Токио, который ввёл антироссийские санкции.

Япония в годы Второй мировой войны воевала на стороне гитлеровской Германии. СССР объявил войну Японии 9 августа 1945 года. 16 августа её армия сдалась, а 2 сентября тогдашний глава МИД этой страны Мамору Сигэмицу подписал акт о капитуляции. При этом СССР не заключал мирный договор ни с Японией, ни с нацистской Германией.

После окончания Второй мировой войны в состав СССР вошли все Курильские острова, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Позже Япония начала настаивать на подписании мирного договора. В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва окончательно прекращает обсуждение вопроса мирного договора в связи с введением Токио односторонних антироссийских санкций после начала СВО на Украине.