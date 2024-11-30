Москва, 30 ноября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило постановление о введении обязательной маркировки для ряда видов косметики и бытовой химии, бакалеи, смазочных материалов и моторных масел. Об этом 30 ноября сообщило ТАСС.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Обязательную регистрацию в государственной системе «Честный знак» для категорий бакалейной продукции будут поэтапно проводить с 1 мая по 1 июля 2025 года. С 1 мая по 1 октября планируется ввести маркировку для косметики и бытовой химии. Для машинных смазок и моторных масел процесс запустят 1 сентября.

В правительстве подчеркнули, что ранее в этих отраслях провели эксперименты. Они показали, что бизнес готов к нововведениям.

«Решение о поэтапном вводе маркировки было принято с учетом пожеланий бизнеса и в целях равномерного распределения нагрузки на отрасль при введении государственной системы», — процитировало издание пресс-службу правительства.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября правительство РФ расширило перечень товаров, которые невозможно провести по кассе в магазине после истечения срока годности. С 1 октября 2025 года в реестр войдут красная и чёрная икра, а также безалкогольное пиво. С 1 марта 2026 года этот способ контроля расширят на корма для животных, с 1 апреля — на консервы, с 1 мая — на растительное масло.

Систему цифровой маркировки продукции «Честный знак» ввели в 2019 году. С 1 февраля 2023 года в России запустили эксперимент по внедрению мер, которые делают невозможной продажу просроченных или контрафактных товаров.