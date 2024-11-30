Берлин, 30 ноября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Генпрокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» («СП»). Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, мы продвигаемся вперёд в расследовании [подрывов «Северных потоков»]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых», — заявил он в интервью журналу Der Spiegel, слова немецкого генпрокурора привела газета Handelsblatt.

Роммель назвал это успехом и отметил, что в расследовании дела предстоит сделать ещё очень многое, в том числе выяснить личность других участников преступления, их мотивы и вопрос о возможной вовлечённости какого-либо государства.

Как сообщало ИА Регнум, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель 26 ноября заявила, что не жалеет о решении одобрить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на давление со стороны США. Бывшая глава немецкого правительства также признала, что отказ от газа из РФ стал для Германии «серьёзным экономическим ударом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября заявил, что решение властей Германии не использовать «Северный поток — 2» вызывает удивление. Представитель Кремля также назвал удивительным то, что в сложившейся с газопроводом ситуации германская сторона предпочитает приобретать энергоресурсы по более высокой цене из других источников.

Подрыв обеих ниток «Северного потока» и одной нити «Северного потока — 2» произошёл в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В связи с этим президент России Владимир Путин позднее отмечал, что такого уровня диверсию нельзя провести без поддержки на государственном уровне. Глава государства подчеркнул, что эта диверсия была организована американскими спецслужбами.