Москва, 30 ноября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий расширить действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Документ опубликован 30 ноября на официальном портале правовой информации.

Анна Майорова/TASS/URA.RU

Закон позволяет признавать договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства РФ и Белоруссии. Заключать их смогут лишь страховщики с местом постоянного нахождения в стране Союзного государства, на территории которой зарегистрирован автомобиль.

Размер страхового тарифа, возмещение и другие условия определяются национальными регуляторами, как и сейчас.

Данные о заключённых договорах включаются в автоматизированную информационную систему страхования. При этом обеспечивается возможность проверки фактов заключения договоров в режиме реального времени путём обмена сведениями с органами внутренних дел, таможенными органами, профобъединениями страховщиков России и Белоруссии.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В мае правительство поддержало законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если ДТП оформят по европротоколу, без участия полиции.