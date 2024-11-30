Москва, 30 ноября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Ночной клуб Inferno на Складочной улице в Москве, в котором ночью 30 ноября правоохранителями был проведён обыск, закрыт. Видео с места показало ТАСС.

кадр из видео

Все вывески с заведения сняты, вход опечатан.

Как передавало ИА Регнум, ночью 30 ноября ОМОН нагрянул в несколько популярных ночных клубов Москвы. В частности, силовики побывали в клубах Arma (бывший «Мутабор», где проходила скандальная «голая» вечеринка), Mono, Simach и Inferno. Как сообщается, владельцев заведений обвиняют в пропаганде ЛГБТ (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).