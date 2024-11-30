Москва, 30 ноября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Рост цен на газ в Европе вызван резким похолоданием и некоторыми обстоятельствами, которые вызвали определённую нервозность относительно объёма поставок газа в будущем. Об этом в субботу, 30 ноября, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно отчётам Лондонской биржи ICE о фьючерсах, цена газа в Европе в ноябре поднялась на 21% и достигла 521 доллара за 1 тыс. кубометров.

Аналитик считает, что у такого подорожания есть две причины. Первая из них связана с резким похолоданием в Европе и большими расходами газа, который исторически используется на континенте для отопления, а вторая — с возникшей в последнее время нервозностью.

«Ещё недавно, эта нервозность была связана с импортом газа через Украину. Был вопрос, будет ли сохранён украинский транзит с января 2025 года, поскольку Украина периодически заявляет, что не будет подписывать новый контракт с Россией, или не будет продлевать старый. Звучат разные формулировки. Этот риск и создавал нервозность. Потому что, если с первого января прекратится транзит, то Европа лишится примерно 15 млрд кубов газа в годовом выражении»,— напомнил эксперт.

Юшков добавил, что помимо вопросов об украинском транзите, появилась ещё одна нервозность в связи с новыми санкциями США, которые были введены в отношении Газпромбанка, при том, что все компании из недружественных стран платят Газпрому через этот банк.

«Если теперь эти компании не смогут перечислить деньги в Газпромбанк, чтобы не нарушать американские санкции, то соответственно «Газпром» посчитает, что ему не заплатили, и прекратит поставку. И эти операции, по нынешним американским санкциям, надо завершить до 20 декабря. Даже раньше, чем заканчивается договор о транзите газа через Украину. И это тоже нервозность — в разгар отопительного сезона лишаться ещё больших объёмов, чем идёт через Украину»,— уточнил аналитик.

Исходя из отчётов Лондонской биржи ICE, прекращение импорта российского газа австрийской компанией OMV, также отразилось на росте цены. Однако эксперт уверяет, что прекращение поставок австрийской компании никак не сказались на объёмах отгружаемого в Европу газа.

«Газпром до Австрии качает газ и передаёт его другим компаниям, а те уже могут перепродавать его и в OMV, и другим потребителям. Это была скорее корпоративная потеря OMV. Теперь они, те же самые объёмы, будут вынуждены покупать у посредников по более высоким ценам. На общий объём поставок это не повлияло, но по конкретной австрийской компании ударило»,— объяснил Юшков.

Говоря об обещаниях американских политиков заместить российский газ американским сжиженным природным газом (СПГ), аналитик уверяет, что это всегда был некий блеф, а европейские политики, которые ничего не понимают в рынке газа, может быть на это и клевали, но потом удивлялись, почему американский СПГ не пришёл.

«У американцев и компаний государственных нет, и подавляющее большинство объёмов СПГ, который из США экспортируется, это уже не американский как бы газ. Его либо продают при загрузке на танкер международным трейдерам, либо продают возможность этот газ сжижать. Покупатель уже в любом случае деньги отдал, и ему нужно как можно больше денег заработать. Поэтому он направляет этот СПГ туда где выше цены, где больше платят. Этот газ приходил в Европу в 2022 году, потому что там были самые высокие цены. Как только цены снизились, а в Азии стали выше, СПГ отправили в Азию. Единственный способ получить больше американского СПГ — это повысить цены на газ»,— пояснил эксперт.

Юшков отметил, что европейцы теперь гораздо больше зависят от того, что происходит в Азии, чем это было раньше, так как в случае, если какую-то европейскую страну не устраивала цена на СПГ, всегда была возможность докупить необходимые объёмы у «Газпрома», но теперь такой возможности нет, и приходится конкурировать за СПГ с азиатами.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию после того, как австрийская компания OMV не закрыла долг в размере €230 млн. Таким образом австрийская сторона попыталась получить «компенсацию» в рамках исполнения решения арбитражного суда в связи с якобы нерегулярными поставками газа «Газпромом» её немецкому подразделению.

28 мая генеральный директор OMV Альфред Штерн заявил, что компания считает невозможным отказ от контракта с «Газпромом», поскольку на российский газ пока не введены санкции. По его словам, OMV не рассматривает возможность выхода из контрактов, которые рассчитаны до 2040 года.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Глава государства посоветовал странам Европы самостоятельно решить, заинтересованы ли они в закупках российских энергоресурсов. В случае отказа Россия будет использовать другие экспортные маршруты, а также продолжит развивать внутреннюю газификацию.