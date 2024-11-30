Санкт-Петербург, 30 ноября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Обыски проходят на концерте певца Mayot (Артём Никитин) в Санкт-Петербурге. Об этом 30 ноября сообщил телеканал 78.ru.

Telegram-канал MAYOT

Силовики нагрянули в «Гигант Холл». По информации телеканала, у людей в зале проверяют сумки на предмет наличия запрещённых веществ. Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября в Москве силовики провели рейды в ночных клубах Arma (бывший «Мутабор»), Mono и SIMACH. Сотрудники ОМОНа искали запрещённые вещества и выявляли посетителей, которые находились в состоянии наркотического опьянения. Несколько десятков человек были задержаны.

17 ноября сотрудники полиции остановили автомобиль такси, в котором находился 24-летний житель Москвы. В кармане у молодого человека обнаружили запрещённые вещества. По его словам, он приобрёл две капсулы с мефедроном на концерте рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), который проходил в московском клубе Gazgolder.