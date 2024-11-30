Москва, 30 ноября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.

VK/ФК «Рубин» Казань

На 43-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт, а на 52-й минуте защитник Егор Тесленко удвоил преимущество своей команды.

Защитник ЦСКА Матвей Лукин сократил отставание в счёте на 63-й минуте. А спустя два минуты защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Армейцы» смогли уйти от поражения на 96-й минуте благодаря голу Лукина, который оформил дубль.

На сегодняшний день ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 28 очков после 17 матчей. «Рубин» идёт на седьмом месте с 23 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Оренбургом» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар на 60-й минуте.

24 ноября воронежский «Факел» вырвал ничью у московского «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ благодаря голу на 99-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:1.