Москва, 30 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы в районе Ростокино завершилось строительство многофункционального комплекса рядом с городским вокзалом «Ботанический сад». Об этом 30 ноября сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Департамент градостроительной политики столицы

Комплекс включает торговую галерею и бизнес-центр.

«Площадь объекта — около 90 тыс. кв. м. Торгово-развлекательный центр занял четыре этажа МФК «Ботаника», где расположатся супермаркет, разнообразные магазины, детский центр, фитнес-клуб и фудхолл. Под торговым центром находится подземная парковка для посетителей на 249 мест. С 4-го по 18-й этаж разместятся офисы», — рассказал Владислав Овчинский.

Восемнадцатиэтажное здание торгово-офисного центра возведено в рамках программы создания мест приложения труда.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, соглашение о строительстве центра город заключил в 2020 году. Теперь трудоустроиться рядом с домом смогут более тысячи жителей северо-востока.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что строительство объекта заняло почти четыре года. За это были проведены 19 выездных контрольно-надзорных мероприятий для выдачи разрешения на его ввод в эксплуатацию. В торговой части здания площадью 52,9 тыс. кв. м откроются более 100 магазинов, кафе и других точек розничного обслуживания. Площадь бизнес-центра составила 36,8 тыс. кв. м. С подземного уровня по переходу можно попасть к станции Ботанический сад Московского центрального кольца.

Как сообщало ИА Регнум, в Новомосковском административном округе город выделит участки для строительства общественно-деловой недвижимости. Город выставил на торги право на заключение шести соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов. Победители аукциона смогут арендовать почти 4,1 га земли для строительства общественно-деловых центров общей площадью свыше 490 тыс. кв. м.