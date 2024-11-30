Пекин, 30 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Многие китайские экспортёры приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции в связи с резким падением курса рубля. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на источники.

РИА Новости/Алексей Никольский

«Продолжающееся снижение курса рубля несет серьёзные убытки китайским экспортёрам», — рассказал основатель одной из китайских платформ, работающих с россиянами.

Он объяснил, что, с одной стороны, нынешний курс рубля повышает цены для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, сокращая объём заказов, а с другой — колебания обменного курса снижают прибыль китайских продавцов.

Ситуацию также усложняет влияние международных санкций на платежные системы основных российских платформ электронной коммерции.

Один из китайских бизнесменов Джордан Си заявил, что хоть покупательная способность россиян выше, чем на других развивающихся рынках, сейчас курс рубля так сильно снизился, а уровень возвратов товаров и расходов на логистику столь высок, что многим китайским продавцам приходится отказаться от возврата своих товаров в Китай и они терпят убытки.

СМИ пишет, что некоторые российские платформы начинают рекламировать в Китае свои услуги, чтобы привлечь местный бизнес.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Центробанк России с 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 рубля.

Президент России Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.