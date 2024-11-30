В 2024 году москвичи чаще записывали к ветеринарам кошек и собак
Москва, 30 ноября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В 2024 году москвичи чаще записывали к ветеринарам кошек и собак. Об этом 30 ноября, во Всемирный день домашних животных, сообщила председатель столичного Комитета государственных услуг Елена Шинкарук.
«В этом году мы зарегистрировали уже около 150 тыс. таких онлайн-заявок. Кроме того, на приём записали около 1,5 тыс. необычных питомцев. При этом можно отметить, что в 2024-м горожане почти на 40% чаще пользовались сервисом mos.ru для записи домашних животных к ветврачу, чем годом ранее», —процитировал Шинкарук официальный портал мэра Москвы.
По её словам, электронная форма позволяет подобрать специалиста по цели приема или найти конкретного ветврача в госветклинике.
Записать питомца на прием ветеринарного врача-терапевта и узкопрофильных специалистов можно в 26 московских госветклиниках. Также в онлайн-режиме можно заказать сопроводительные документы, записаться на вакцинацию, диагностические процедуры, чипирование, груминг и многое другое. После оформления заявки на экране отобразится электронный талон с адресом клиники и временем визита.
Также можно воспользоваться суперсервисом «Мой питомец». Председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин отметил, что для владельцев питомцев открыт доступ к просмотру электронной амбулаторной карты любимца с данными о визитах к врачам, болезнях и анализах. На странице суперсервиса также отображается интерактивная карта, где можно посмотреть расположение ветклиник, зоогостиниц и площадок для выгула питомцев.
Как сообщало ИА Регнум 24 ноября, в Москве с начала года 565 кошек из муниципальных приютов обрели новый дом. 24 из них нашли любящих хозяев благодаря недавней выставке-пристройству в культурном центре «Зеленоград» и летним мероприятиям в «Лужниках» и на ВДНХ. Сейчас в 13 муниципальных приютах Москвы живут более 1,4 тыс. кошек.