Москва, 30 ноября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В 2024 году москвичи чаще записывали к ветеринарам кошек и собак. Об этом 30 ноября, во Всемирный день домашних животных, сообщила председатель столичного Комитета государственных услуг Елена Шинкарук.

Надежда Ли ИА Регнум

«В этом году мы зарегистрировали уже около 150 тыс. таких онлайн-заявок. Кроме того, на приём записали около 1,5 тыс. необычных питомцев. При этом можно отметить, что в 2024-м горожане почти на 40% чаще пользовались сервисом mos.ru для записи домашних животных к ветврачу, чем годом ранее», —процитировал Шинкарук официальный портал мэра Москвы.

По её словам, электронная форма позволяет подобрать специалиста по цели приема или найти конкретного ветврача в госветклинике.

Записать питомца на прием ветеринарного врача-терапевта и узкопрофильных специалистов можно в 26 московских госветклиниках. Также в онлайн-режиме можно заказать сопроводительные документы, записаться на вакцинацию, диагностические процедуры, чипирование, груминг и многое другое. После оформления заявки на экране отобразится электронный талон с адресом клиники и временем визита.

Также можно воспользоваться суперсервисом «Мой питомец». Председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин отметил, что для владельцев питомцев открыт доступ к просмотру электронной амбулаторной карты любимца с данными о визитах к врачам, болезнях и анализах. На странице суперсервиса также отображается интерактивная карта, где можно посмотреть расположение ветклиник, зоогостиниц и площадок для выгула питомцев.

Как сообщало ИА Регнум 24 ноября, в Москве с начала года 565 кошек из муниципальных приютов обрели новый дом. 24 из них нашли любящих хозяев благодаря недавней выставке-пристройству в культурном центре «Зеленоград» и летним мероприятиям в «Лужниках» и на ВДНХ. Сейчас в 13 муниципальных приютах Москвы живут более 1,4 тыс. кошек.