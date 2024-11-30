Москва, 30 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Автомобиль BMW Х5 загорелся на ходу на шоссе в Москве. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Baza.

кадр из видео

Инцидент произошёл на проспекте Багратиона. Водитель и пассажир успели выбежать из машины. Один из очевидцев пытался помочь и потушить автомобиль с помощью огнетушителя.

Отмечается, что сейчас на месте дежурят полицейские, движение перекрыто.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932622" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На шоссе в Москве автомобиль BMW Х5 загорелся на ходу

Как передавало ИА Регнум, 20 октября на Садовом кольце в Москве загорелся винтажный автомобиль. Пассажиры покинули машину и тушили её с помощью огнетушителей. Возгорание было ликвидировано в оперативном порядке, в результате инцидента никто не пострадал.

10 августа автомобиль загорелся на Кутузовском проспекте в Москве в результате столкновения с мотоциклом.