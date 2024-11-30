На шоссе в Москве автомобиль BMW Х5 загорелся на ходу
Москва, 30 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Автомобиль BMW Х5 загорелся на ходу на шоссе в Москве. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Baza.
кадр из видео
Инцидент произошёл на проспекте Багратиона. Водитель и пассажир успели выбежать из машины. Один из очевидцев пытался помочь и потушить автомобиль с помощью огнетушителя.
Отмечается, что сейчас на месте дежурят полицейские, движение перекрыто.
На шоссе в Москве автомобиль BMW Х5 загорелся на ходу
Как передавало ИА Регнум, 20 октября на Садовом кольце в Москве загорелся винтажный автомобиль. Пассажиры покинули машину и тушили её с помощью огнетушителей. Возгорание было ликвидировано в оперативном порядке, в результате инцидента никто не пострадал.
10 августа автомобиль загорелся на Кутузовском проспекте в Москве в результате столкновения с мотоциклом.