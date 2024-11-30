Москва, 30 ноября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. На ВДНХ 1 декабря отметят Всероссийский день хоккея. На самом большом катке Москвы и на катке в парке «Останкино» проведут ряд праздничных мероприятий. Об этом 30 ноября сообщил официальный портал мэра столицы.

Пресс-служба ВДНХ

На катке ВДНХ в 11:00 праздник откроется музыкальной программой и выступлением группы чирлидинга. В 11:30 пройдёт торжественная церемония, на которой будут присутствовать звезды хоккея.

Первые мастер-классы начнутся в 12:00. Профессиональные спортсмены обучат всех желающих универсальному стилю катания. В 14:15 состоится автограф-сессия с известными хоккеистами.

С 13:00 до 14:00 на катке звёздные игроки и юниорская команда U-14 сыграют выставочный матч «Вдохновляя поколения». Наставником юных спортсменов выступил известный хоккеист.

Также гостей ожидают мастер-класс от профессионального вратаря и конкурс на точность бросков.

На детском катке в 12:30 начнется занятие по обучению ребят уверенному ходу по льду. В 17:30 пройдут катания с аниматором.

Вход на каток ВДНХ осуществляется по билетам.

В парке «Останкино» мероприятия также стартуют с 11:00. Гостей ожидает конкурс на скорость и ловкость и мастер-классы по росписи хоккейных клюшек. Вход на каток в парке «Останкино» свободны.

Отмечается, что в числе гостей праздника будут такие хоккеисты, как Николай Жердев, Алексей Терещенко и Максим Гончаров, а также таинственный Hockey Stigg — популярный блогер, скрывающий лицо под маской.

Проект «Зима в Москве» объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Жители и гости столицы вспомнят сезонные традиции, будут согреваться чаем с горячими плюшками, кататься на коньках, лыжах, тюбингах и смотреть ледовые шоу.

Как сообщало ИА Регнум, проект «Зима в Москве» даст старт новому сезону «Моего спортивного района». С 1 декабря для жителей города запланированы тренировки по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках.

Занятия на катках и лыжных трассах предназначены для москвичей старше 10 лет, фитнес — для участников в возрасте от 18 лет. Тренировки длятся в среднем 50–60 минут. В зимнем сезоне будет работать 115 площадок по всей Москве, которые соберут более 80 тысяч участников на 8,4 тысячи тренировок.