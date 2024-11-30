Москва, 30 ноября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не продолжать сотрудничество с российскими учёными свидетельствует о том, что политическая ангажированность затрагивает даже научную область. Такое мнение высказал 30 ноября помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Виталий Невар/ТАСС

«Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Фурсенко, о решении ЦЕРН отказаться от сотрудничества с Россией должна сожалеть вся мировая наука.

Как передавало ИА Регнум, ЦЕРН прекратила сотрудничество с научно-исследовательскими институтами из России и Белоруссии с 30 ноября. Это решение затронет прежде всего работу с организациями. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены. При этом в ЦЕРН отметили, что отсутствие российских специалистов будет «ощутимо».

О намерении организации в конце ноября текущего года прекратить сотрудничество примерно с 500 учёными, имеющими связи с Россией, стало известно в марте. Тогда официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье объяснил, что организация больше не получает никакого финансирования от России и завершит официальные контакты после окончания срока действия актуальных соглашений.