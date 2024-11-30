Донецк, 30 ноября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Все угольные шахты на освобождаемых территориях в Донецкой Народной Республике (ДНР) находятся в плачевном состоянии. Об этом 30 ноября сообщил глава региона Денис Пушилин.

РИА Новости/Таисия Воронцова

Так он ответил на вопрос о состоянии шахт в освобождённых от Вооружённых сил Украины (ВСУ) Селидове и Новогродовке.

«Шахты на освобождаемых территориях в плачевном состоянии. Оценку дадут позже специалисты, но ситуация крайне сложная. Это и на угледарском направлении, в том числе на всех освобождаемых территориях», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа первый заместитель гендиректора «ИМПЭКС-ДОН» Анатолий Антоньев заявил, что компания планирует за пять лет вложить в модернизацию четырёх угледобывающих предприятий ДНР около 12 млрд рублей. По его словам, около 600 млн рублей уже вложили в модернизацию шахты «Заря» в городе Снежном.

25 августа председатель комитета Народного совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Сергей Михалёв заявил, что запасов угля в недрах самой глубокой шахты Донбасса «Шахтёрская-Глубокая» на востоке ДНР хватит минимум на 50 лет. Недавно российская компания «Специалист» взяла шахту в аренду. На её развитие планируют направить 1 млрд рублей до 2029 года.

в сентябре российские военные взяли под контроль один из основных форпостов угледарского фронта— шахту «Южнодонбасская № 1». По словам бойцов, это позволит продвигаться, оттесняя ВСУ от Донецка.