Унеча, Брянская область, 30 ноября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. В Брянской области пятилетний ребёнок попал в больницу после того, как попытался защитить маму от пьяного отца. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 26 ноября в городе Унече. По данным канала, 27-летний местный житель пришёл домой, выпил и накричал на маленького сына. Затем он набросился на жену, прибежавшую на шум, дал ей пощечину, повалил на пол и стал душить.

Пытаясь заступиться за мать, мальчик напал на отца. Мужчина начал бить ребёнка по спине и лицу. Когда он угомонился, женщина выгнала его из квартиры, а сама повезла сына в больницу. Медики зафиксировали у него ушибы челюсти и кровоподтеки по всему телу. Травмы также зафиксировала полиция, там начали проверку.

Несмотря на случившееся, мальчик заявил, что скучает по отцу.

Как передавало ИА Регнум, в Прокопьевске Кемеровской области в одном из магазинов нашли 12-летнего мальчика, сбежавшего из дома из-за истязаний отчима. Ребёнок постоянно подвергался избиениям и издевательствам со стороны мужа матери. Отчим заставлял школьника в холод ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды и избивал. Однажды даже изуродовал лицо пасынка и разбил ему губу, причём пытался скрыть повреждения, самостоятельно сшив губу. Не в силах дальше терпеть изуверства, 26 ноября мальчик сбежал из дома.

39-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд арестовал его.

Мать также отправлена под арест. Кроме того, в отношении органов опеки возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).