Москва, 30 ноября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Турции Хакан Фидан и Сергей Лавров 30 ноября в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

ТАСС/ Juma Mohammad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire) Сирия, Алеппо

«С обеих сторон высказана серьёзная обеспокоенность опасным развитием ситуации в Сирийской Арабской Республики в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать совместные усилия по стабилизации обстановки в Сирии, а также в срочном порядке комплексно рассмотреть этот вопрос в Астанинском формате.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября террористические группировки, действующие в Сирии, начали масштабное наступление. Телеканал Al-Mayadeen 29 ноября сообщил, что правительственная армия республики ведёт контрнаступление в провинциях Алеппо и Идлиб, она отбила у боевиков ряд захваченных позиций, в том числе город Эль-Бакум.

Турецкое издание Anadolu вечером 29 ноября заявило, что боевики прорвались в некоторые районы города Алеппо и пытаются взять его под контроль, в том числе захватить научно-исследовательский центр. Сирийская армия перебесила туда подкрепления для отражения атак террористов.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк в ночь на 30 ноября сообщил, что Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили не менее 200 боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб. ВКС продолжают участвовать в отражении агрессии террористических группировок.