Москва, 30 ноября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Ежегодно реставраторы в Москве восстанавливают порядка 500 объектов культурного наследия. Об этом 30 ноября на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

VK/Сергей Собянин

«Сейчас, например, завершается реставрация доходного дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. Уже привели в порядок декоративные элементы фасада, кованые ограждения балконов, дубовые двери и окна», — написал он.

Специалисты приступили к восстановлению угловой готической башенки с часами и облицовке цоколя из розового армянского туфа.

Ведётся работа с фасадами дома Московского Купеческого общества на Ильинке. Уже завершились работы по балконам, кровле, было воссоздано чешуйчатое покрытие на куполах. Отдельно специалисты поработали с лепным декором, вернув фасаду обнаруженный во время исследований исторический цвет.

Отреставрированы фасады гаража Госплана на Авиамоторной улице, созданного по чертежам известного архитектора Константина Мельникова. Со стен удалили поздние отделочные слои, устранили трещины, вернули зданию исторические жёлтый и белый цвета. Следующим этапом станет работа с круглым винтажным окном.

Завершилась реставрация главного дома усадьбы А. А. Казакова — Е. Д. Дункер на Поварской улице. На главном фасаде восстановили ранее заложенные ниши с лепным декором. Фальшбалкон над главным входом укрепили.

Часть памятников реставрируют совместно с инвесторами по программе льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год». Таких объектов 13. Одним из них стал особняк Коровиных в Товарищеском переулке — единственная сохранившаяся постройка некогда обширной усадьбы XIX века. После окончания внутренних работ в здании откроется гостиница.

Как сообщало ИА Регнум, в столице на 2024 год запланирована реставрация 18 домов с замковыми камнями. Камни клиновидной формы размещаются в вершинах арок. Функциональное их значение (запирать и укреплять) подчёркнуто размерами и расположением посередине окон или дверных проемов.

В одном из зданий капремонт уже завершился. Трёхэтажный жилой дом 61, стр. 1 на Лесной улице построили в 1917 году по индивидуальному проекту. Его оконные проемы обрамлены наличниками и украшены клинчатыми и лучковыми перемычками с замковым камнем.