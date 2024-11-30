Уфа, 30 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

ХК «Спартак» Москва

На четвёртой минуте хоккеисты «Спартака» открыли счёт. Отличился защитник Вениамин Королёв.

Во втором периоде «Салават Юлаев» забросил три шайбы за семь минут. Точными бросками отметились Джош Ливо (24), Деннис Ян (29) и Владислав Ефремов (31).

В третьем периоде уфимская команда довела счёт до крупного. Ливо оформил дубль на 45-й минуте, а форвард Александр Шаров установил окончательный счёт на 57-й.

На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, на счету команды 42 очка в 30 матчах. «Спартак» идёт вторым в Западной конференции с 44 очками в 32 играх.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября московский ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

11 ноября омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Для СКА это поражение стало пятым подряд.

3 ноября ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор». Матч завершился со счётом 5:3. Эта победа стала восьмой подряд для «Локомотива», который является лидером регулярного чемпионата.