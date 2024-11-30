«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву», пропустив три шайбы за семь минут
Уфа, 30 ноября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.
На четвёртой минуте хоккеисты «Спартака» открыли счёт. Отличился защитник Вениамин Королёв.
Во втором периоде «Салават Юлаев» забросил три шайбы за семь минут. Точными бросками отметились Джош Ливо (24), Деннис Ян (29) и Владислав Ефремов (31).
В третьем периоде уфимская команда довела счёт до крупного. Ливо оформил дубль на 45-й минуте, а форвард Александр Шаров установил окончательный счёт на 57-й.
На сегодняшний день «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, на счету команды 42 очка в 30 матчах. «Спартак» идёт вторым в Западной конференции с 44 очками в 32 играх.
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