Москва, 30 ноября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. В Новомосковском административном округе город выделит участки для строительства общественно-деловой недвижимости. Об этом 30 ноября сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарин

«Девелоперы смогут принять участие в создании центра деловой активности, который формируется в Коммунарке. Город выставил на торги право на заключение шести соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов», — процитировал его официальный портал мэра столицы.

Победители аукциона смогут арендовать почти 4,1 га земли для строительства общественно-деловых центров общей площадью свыше 490 тыс. кв. м.

Прием заявок по разным объектам завершится 2 декабря 2024 года, 13,21,27 и 31 января, а также 6 февраля 2025 года. Землю можно будет арендовать на пять лет по ставке один рубль в год.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что застройка может включать офисы, торговые помещения, кафе, рестораны и паркинги, наполнение зависит от инвестора. При этом площадь самого большого комплекса составит 157,9 тыс. кв. м на участке в 0,92 га.

Ещё два участка площадью по 0,65 га каждый предоставят для строительства 53,9 тыс. и 69,9 тыс. кв. м недвижимости. На участке площадью 0,3 га предлагается возвести общественно-деловой центр площадью 60,6 тыс. кв. м. Территорию в 0,63 га город выделит для возведения 43,2 тыс. кв. м недвижимости. Наконец, на 0,96 га можно будет построить комплекс площадью 104,6 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА Регнум 3 ноября, с начала 2024 года Москва предоставила девелоперам и застройщикам свыше 250 га для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). В рамках проектов на 80 земельных участков планируется построить ряд предприятий и иных объектов. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что с 2022 года землю выделяют по арендной ставке 1 рубль в год. С начала 2024 года столица предоставила 23 участка общей площадью свыше 144 га для строительства новых предприятий.