Самара, 30 ноября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» одержал победу над «Оренбургом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

VK/ФК «Оренбург»

Единственный гол в матче забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар на 60-й минуте.

На сегодняшний день «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 19 очков после 17 матчей. «Оренбург» идёт на последнем, 16-м месте с восемью очками.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября воронежский «Факел» вырвал ничью у московского «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ благодаря голу на 99-й минуте. Встреча завершилась со счётом 1:1.

23 ноября санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 и возглавил турнирную таблицу. Единственный гол забил полузащитник Александр Ерохин на 96-й минуте.

Московский «Спартак» в 16-м туре разгромил «Локомотив» со счётом 5:2. Четыре гола в составе «красно-белых» забил костариканский нападающий Манфред Угальде.