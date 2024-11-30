Москва, 30 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. С начала 2024 года город выделил 16 земельных участков на севере Москвы для возведения новостроек и инфраструктуры в рамках программы реновации. Об этом 30 ноября сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Участки подбирают на территории всей столицы. С начала 2024 года в Северном административном округе выделили свыше 9,9 га для проектирования и строительства новых домов, а также для прокладки инженерных коммуникаций и подъездных дорог», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

В районе Коптево дом построят на участке в 0,8 га в 3-м Михалковском переулке. Он будет включать семь секций переменной этажности с подземной парковкой. Подъезды украсят витражами. На придомовой территории установят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и кустарники.

Два участка общей площадью около 0,8 га выделили в Бескудниковском районе. На Дмитровском шоссе возведут жилой комплекс из шести секций от девяти до 11 этажей. В пешей доступности от него расположена станция «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Свыше 1,3 га выделили на Долгопрудной улице в Дмитровском районе близ станции метро «Лианозово». Там также возведут новостройку из семи секций переменной этажности с подземной парковкой.

Для домов по реновации выбираются как свободные территории, так и места, где ранее демонтировали старые здания. По словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на месте сноса домов в Северном административном округе была сформирована 21 стартовая площадка для строительства реновационного жилья. Общая площадь новостроек достигнет порядка 345 тыс. кв. м. Новые квартиры в них получат около 12 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА Регнум 17 ноября, на Варшавском шоссе в Нагорном районе Москвы построят жилой комплекс по программе реновации на 288 квартир. Здание появится по адресу: Варшавское шоссе, земельный участок № 90/1. Его общая площадь составит около 33 тыс. кв. м. Первые этажи сделают нежилыми, чтобы разместить помещения для консьержа и колясочные, а также магазины, сервисы, пункты выдачи товаров и другие объекты инфраструктуры.

3 ноября председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в районе Текстильщики на улице Малышева построят новый дом по программе реновации. Участок для строительства находится в пешей доступности от станции «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро и городского вокзала Печатники.