Москва, 30 ноября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за текущий год 197 раз нарушила Правила дорожного движения. Об этом 29 ноября сообщил портал «Постньюс».

РИА Новости/Максим Богодвид

Уточняется, что в автопарке спортсменки имеются два автомобиля: Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X630d 2018 года.

На первую машину с начала года по ноябрь записали 175 штрафов, на вторую — ещё 22. Все они уже оплачены.

Всего с марта 2019 года по ноябрь текущего года на обоих транспортных средствах числятся 554 штрафа на сумму 497 тыс. руб.

По данным портала, из них 401 приходился на превышение скорости, 65 — на несоблюдение требований знаков или разметки. 18 раз спортсменку штрафовали за остановку или стоянку в неположенном месте, 14 раз — за запрещённый поворот налево или разворот. Наконец, 14 штрафов начислили за проезд по автобусной полосе. Пять раз Загитова платила за проезд на красный.

Как передавало ИА Регнум, юрист Сергей Радько 30 ноября отметил, что лишить водительских прав спортсменку могут лишь при определённых условиях. Так, повторное нарушение должен выявить инспектор, и за рулём авто должна быть сама Загитова. К тому же через год после оплаты штрафа лицо считается не подвергавшимся наказанию, и новые нарушения будут наказываться минимально, добавил он.

В 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы и в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.