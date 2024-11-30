Мелитополь, 30 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции. Об этом 30 ноября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», — написал Рогов в Telegram-канале.

По его словам, было не менее «пяти прилётов».

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. В Минобороны РФ уточнили, что в результате обстрелов пострадавших и повреждений нет, персонал АЭС продолжил работу в штатном режиме, радиационный фон не нарушен.

25 ноября ВСУ пять раз обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию. Кроме того, они осуществили три удара при помощи беспилотников. Все атаки дронов были нейтрализованы. Люди не пострадали.