ВСУ обстреляли Энергодар из ствольной артиллерии
Мелитополь, 30 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции. Об этом 30 ноября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», — написал Рогов в Telegram-канале.
По его словам, было не менее «пяти прилётов».
Как передавало ИА Регнум, 27 ноября ВСУ восемь раз атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. В Минобороны РФ уточнили, что в результате обстрелов пострадавших и повреждений нет, персонал АЭС продолжил работу в штатном режиме, радиационный фон не нарушен.
25 ноября ВСУ пять раз обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию. Кроме того, они осуществили три удара при помощи беспилотников. Все атаки дронов были нейтрализованы. Люди не пострадали.