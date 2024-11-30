Вашингтон, 30 ноября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Западные страны провоцируют Россию использовать новейший гиперзвуковой ракетный баллистический комплекс «Орешник» не только для ударов по Украине, но и по Европе. Такое мнение 29 ноября высказал отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис.

Минобороны РФ/ТАСС

«Мы загоняем Россию в угол, чуть ли не беря на слабо, чтобы она выполнила свои угрозы», — заявил он в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.

По словам эксперта, такая эскалация ситуации гораздо тревожнее, чем считают многие в странах Запада. Дэвис отметил, что в этом случае западные страны напоминают человека, который заходит к медведю и считает, что ему за это ничего не будет.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября издание The New York Times сообщило, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение киевским режимом дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

В ночь на 19 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет ATACMS над территорией Брянской области. При этом шестая выпущенная ВСУ ракета получила повреждена и упала в промзоне, в результате чего никто не пострадал.

Позднее СМИ сообщили, что власти Франции и Великобритании разрешили киевскому режиму наносить удары по России своими дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow. Минобороны РФ 21 ноября сообщило об уничтожении двух Storm Shadow.

Российская армия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин в последовавшем за этим видеообращении заявил, что этот шаг стал ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных ракет по России. Глава государства подчеркнул, что такого рода оружие Запада нельзя использовать без прямого участия в этом иностранных специалистов.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил в беседе с ИА Регнум, что ракеты ATACMS и Storm Shadow являются очень сложными для использования и для их применения требуется многолетнее обучение. В украинской армии своих специалистов такого уровня нет, добавил эксперт.