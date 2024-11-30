Москва, 30 ноября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Жительница Волгограда Наталья Литвинова осталась единственной, кто продолжает голодовку на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере SH DIANA. Об этом сама женщина заявила в субботу, 30 ноября.

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«Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое. Я не получала, я не прекращаю. Сегодня пятые сутки», — сказала туристка изданию «Газета.Ru».

По её словам, она намерена получить от компании ваучер на путешествие, которое не состоялось, так как условия круиза не были выполнены.

«Из 17 точек, которые мы должны были посетить, посещено только четыре. Компания ответов никаких не даёт, вообще не присылает никаких писем. Персонал судна реагирует [на голодовку] спокойно, предлагает раз в день врачебное обследование. Физически я себя чувствую хорошо. Больше морально подавлена, эмоционально разочарована очень сильно. Я, наверное, какое-то отчаяние уже испытываю», — добавила туристка.

Как передавало ИА Регнум 29 ноября, российские туристы, которые находятся на борту застрявшего по пути в Антарктиду лайнере, объявили голодовку, требуя вернуть им деньги за сорванное путешествие. У судна возникли неполадки с двигателем. Компания Swan hellenic, которая организовала круиз, решила отменить путешествие, борт со скоростью 11 км/ч отправился в порт города Ушуайе на юге Аргентины.

Отмечается, что стоимость поездки для туристов составила от 972 тыс. до 1,4 млн рублей. Ряд пассажиров из России потребовали вернуть деньги, но им отказали. Они планируют обращаться в суд.

Одна из туристок уточнила, что сначала голодовку объявили три человека, но потом двое прекратили акции из-за проблем со здоровьем. Она также рассказала, что заплатила за круиз $6300 (около 700 тыс. рублей по курсу) и ещё $2400 (около 260 тыс. рублей) потратила на дорогу. Компания предлагает компенсацию в размере половины стоимости путёвки.