Вашингтон, 30 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Некоторые западные военные эксперты полагают, что испытания российского комплекса «Орешник» открыли новую страницу в истории гонки вооружений. Об этом 30 ноября сообщила газета The Washington Post.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Европа находится на пороге новой ракетной эры», — приводит издание слова старшего научного сотрудника гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александра Грефа.

Специалисты также считают, что удар «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске стал демонстрацией решимости российского руководства одержать победу в конфликте на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 29 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Западу нужно серьёзно отнестись к запуску Россией баллистической ракеты «Орешник» и не воспринимать это как просто уловку президента России Владимира Путина. По его словам, демонстрация российской баллистической ракеты вынудила западных политиков задуматься. Он также выразил надежду на то, что впредь Западная Европа будет предусмотрительнее.

21 ноября ВС РФ в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провели испытания новейшего баллистического ракетного комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.

Говоря о характеристиках нового снаряда, российский лидер отметил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Он уточнил, что производство ракетных систем в России в 10 раз превышает совокупное производство всех стран НАТО. В будущем году его планируется увеличить ещё на 25–30%.