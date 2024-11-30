Москва, 30 ноября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Возобновление контактов России и Японии по вопросам подписания мирного договора возможно исключительно при отказе Токио от проведения враждебной политики в отношении Москвы. Такую позицию 30 ноября обозначила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Российская сторона неоднократно указывала ранее, [что] возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и её гражданам», — сказано в её заявлении.

По словам дипломата, Москва исходит из того, что все территориальные вопросы с Японией могут быть решены только на основе международно-правового оформления де-факто существующей государственной границы России.

Как передавало ИА Регнум, новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба 29 ноября сообщил, что хочет решить территориальную проблему с Россией и заключить мирный договор. Это заявление было сделано в ходе выступления перед парламентом с программной речью. При этом он подчёркивал, что правительство его страны продолжит усиленно продвигать антироссийские санкции и выступать за помощь Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на эти заявления напомнил, что процесс разработки мирного договора был свёрнут из-за действий Токио, который ввёл антироссийские санкции.

Япония в годы Второй мировой войны воевала на стороне гитлеровской Германии. СССР объявил войну Японии 9 августа 1945 года. 16 августа её армия сдалась, а 2 сентября тогдашний глава МИД этой страны Мамору Сигэмицу подписал акт о капитуляции. При этом СССР не заключал мирный договор ни с Японией, ни с нацистской Германией.

После войны Япония выдвинула территориальные претензии к России и начала утверждать, что требуется подписание мирного договора. Переговоры по этому вопросу продолжались десятилетиями. В марте 2022 года МИД РФ объявил о прекращении обсуждения мирного договора в связи с тем, что Токио ввёл антироссийские санкции.