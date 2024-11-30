Вашингтон, 30 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет. Об этом 30 ноября сообщил портал TMZ.

Interview Hand Out/ZUMAPRESS.com

«Брайар был найден мёртвым в своём доме в Теннесси во вторник, хотя в последний раз его видели живым 4 ноября», — говорится в публикации.

По данным портала, всё оружие и музыкальное оборудование в доме остались нетронутыми, поэтому версия о смерти в результате преступления не рассматривается.

Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году в Нью-Джерси. В 2014 году музыканты объявили о распаде коллектива. Однако в 2019 году группа воссоединилась.