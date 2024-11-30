Москва, 30 ноября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, за год нарушившая правила дорожного движения почти 200 раз, может быть лишена водительских прав только при определённых обстоятельствах. Об этом в субботу, 30 ноября, заявил юрист Сергей Радько.

Максим Богодвид/РИА Новости Алина Загитова

«Санкции могут быть более строгие только при повторном нарушении — например, превышение скорости или проезд на запрещающий сигнал светофора. И лишение возможно только при выявлении нарушения инспектором и только если она сама будет за рулём»,— сказал он изданию «Газета. Ru».

По его словам, в случае фиксации правонарушения только камерой в некоторых случаях будет только повышенный штраф. К тому же через год после оплаты штрафа лицо считается не подвергавшимся наказанию и новые нарушения будут наказываться минимально.

Как сообщало ИА Регнум, у Загитовой за неполный 2024 год зафиксировано 197 нарушений правил дорожного движения. Известно, что у спортсменки в собственности два автомобиля — Porsche Macan 2020 года выпуска и BMW X630d 2018 года. С марта 2019 года по ноябрь 2024-го у Загитовой набралось 554 нарушения ПДД на общую сумму 497 тыс. рублей.

Так, пять раз фигуристку оштрафовали за проезд «на красный», 401 раз она превысила скорость движения, 18 раз останавливала автомобиль в неположенном месте, 14 раз проехала по автобусной полосе.

В 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы и в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.