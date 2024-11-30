ДНР, 30 ноября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Супруг основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской Алексей перестал быть снайпером, перевёлся в тыл и ремонтирует беспилотники. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Сослуживцы утверждают, что мужчина находится в расположении части пятой отдельной мотострелковой бригады близ Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). После возвращения из Москвы на боевом задании в роли снайпера Блиновский побывал всего несколько раз.

В тылу же он отвечает за техдооснащение и участвует в тренировках новичков.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Блиновский отправился в зону проведения спецоперации, в сентябре его привезли на допрос, в ходе которого боец рассказал, что бывший адвокат Эльман Пашаев обманул его на 45 млн рублей. Против Пашаева возбудили уголовное дело, мужа блогерши признали потерпевшим.

Блиновская и её супруг скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону спецоперации.

13 ноября арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. 29 ноября стало известно, что долг «королевы марафонов» в 1,5 млрд рублей каким-то образом пропал из системы Федеральной налоговой службы (ФНС). На госпортале «Мои налоги» появилась запись: «Задолженность успешно погашена». Таким образом, основательница «марафонов желаний» Блиновская ничего не должна и вполне может в ближайшее время выйти из СИЗО на свободу.