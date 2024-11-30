Анкара, 30 ноября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Мировому сообществу следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии и не упрощать их, называя угрозой. Об этом 30 ноября заявил Глава МИД Турции Хакан Фидан.

Михаил Терещенко/РИА Новости Владимир Путин

Он отметил, что в ходе конфликта на Украине уже применили все виды вооружений, которые допускается использовать, но это не привело к урегулированию кризиса. Если не добиться мира, то боевые действия выйдут из-под контроля.

«Вот почему ядерную риторику Путина следует принять во внимание», — процитировала Фидана газета Yeni Safak.

Как передавало ИА Регнум, Путин 28 ноября, комментируя призывы на Западе передать Украине ядерное оружие, заявил, что Россия не допустит этого. Москва готова применить все виды оружия, которыми обладает, подчеркнул он.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 28 ноября не исключил, что в случае эскалации конфликта на Украине, Россия может нанести удары по объектам НАТО в Европе. При этом он подчеркнул, что Москва не хочет такого сценария и стремится к мирному урегулированию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также 28 ноября, комментируя удары западным дальнобойным вооружением по российской территории, отметил, что любое терпение закончится, если его постоянно испытывать. Он также процитировал поговорку «Русский мужик долго запрягает…».