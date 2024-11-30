Берлин, 30 ноября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии установила личности двух подозреваемых в подрывах газопроводов «Северных поток» («СП»). Об этом 30 ноября сообщил генпрокурор ФРГ.

Как сообщало ИА Регнум, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель 26 ноября заявила, что не жалеет о решении одобрить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на давление со стороны США. Бывшая глава немецкого правительства также признала, что отказ от газа из РФ стал для Германии «серьёзным экономическим ударом».

Депутат бундестага (парламента ФРГ) от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс 24 ноября заявил, что Берлину необходимо восстановить «Северные потоки» и вернуться к политическому диалогу с Москвой. По его словам, для Германии будет выгодным нормализовать отношения с Россией и восстановить газопровод.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 ноября заявил, что решение властей Германии не использовать «Северный поток — 2» вызывает удивление. Представитель Кремля также назвал удивительным то, что в сложившейся с газопроводом ситуации германская сторона предпочитает приобретать энергоресурсы по более высокой цене из других источников.

Подрыв обеих ниток «Северного потока» и одной нити «Северного потока — 2» произошёл в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В связи с этим президент России Владимир Путин позднее отмечал, что такого уровня диверсию нельзя провести без поддержки на государственном уровне. Глава государства подчеркнул, что эта диверсия была организована американскими спецслужбами.

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