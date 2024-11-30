Варшава, 30 ноября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Линия оборонительных укреплений «Восточный щит» в Польше будет распространена и на границу с Украиной. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр страны Дональд Туск во время посещения первого возведённого участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в селе Домбрувка.

Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС

«Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной — по другим причинам. Однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всём протяжении восточной границы», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Туск сообщил, что Польша в рамках программы «Восточный щит» начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией.

Протяжённость границы Польши с Калининградской областью составляет около 200 км. Программа «Восточный щит» предусматривает рытьё 800 км рвов, создание минных полей и установку противотанковых ежей. Также планируется организовать систему видеонаблюдения.

Туск в мае объявил о планах построить масштабные укрепления на границе с Россией. Правительство выделило на это 10 млрд злотых (около $2,5 млрд). Также оборонительную линую решено построить на границе с Белоруссией.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать со странами НАТО, в её интересах развитие сотрудничества. Он напомнил, что у Москвы нет никаких территориальных претензий к государствам, входящим в альянс.